Овечкин – 1-я звезда матча с «Оттавой»: 21-й гол в сезоне, 3 броска и «+1» за 16:34. У него 33 очка и «+15» в 29 играх

Александр Овечкин стал 1-й звездой матча с «Оттавой».

Капитан «Вашингтона » стал автором единственной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (1:0 ОТ).

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина стало 33 (21+12) очка в 29 играх при полезности «+15».

Сегодня Овечкин (16:34, 1:56 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 3, а также 1 раз промахнулся.

Овечкин забил 874-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 20 шайб