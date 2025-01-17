Овечкин – 1-я звезда матча с «Оттавой»: 21-й гол в сезоне, 3 броска и «+1» за 16:34. У него 33 очка и «+15» в 29 играх
Александр Овечкин стал 1-й звездой матча с «Оттавой».
Капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (1:0 ОТ).
В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина стало 33 (21+12) очка в 29 играх при полезности «+15».
Сегодня Овечкин (16:34, 1:56 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 3, а также 1 раз промахнулся.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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