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  • Адвокат Добровинский об ограблении Малкина: «Стоимость среднего перстня игрока – от 5 до 10 тысяч долларов. Фетисов прав: это совершенно другая Америка по сравнению с той, когда он там жил»
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Адвокат Добровинский об ограблении Малкина: «Стоимость среднего перстня игрока – от 5 до 10 тысяч долларов. Фетисов прав: это совершенно другая Америка по сравнению с той, когда он там жил»

Александр Добровинский высказался относительно ограбления дома Евгения Малкина.

У нападающего «Питтсбурга» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

«Если Евгений Малкин захочет восстановить перстни, то сможет это сделать. Вячеслав Александрович Фетисов неправ, что это невозможно.

Дело в том, что Малкин играл в команде, и у всех одинаковые перстни – можно взять перстень у кого-то из команды и сделать точно такую копию, которая не будет ничем отличаться. Сегодня с компьютерной графикой возможно сделать повтор до миллиметра, но, конечно, очень жаль, что украли, ведь это будет только копия.

Что касается стоимости перстней, есть люди, которые собирают ценные перстни тех, кого уже нет с нами, или тех звезд, которые по разным причинам расстались с ними, так что цена может доходить до 25 тысяч долларов.

Стоимость такого среднего перстня игрока, не так давно закончившего игру или еще кого-то, варьируется от 5 до 10 тысяч долларов. Да, это очень неприятно действительно.

Вот в чем Вячеслав Фетисов прав: это уже совершенно другая Америка по сравнению с той, когда жил там Фетисов и когда мне доводилось там жить, бывать в начале восьмидесятых. Это две абсолютно разные страны», – сказал адвокат Александр Добровинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕвгений Малкин
происшествия
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoСпорт-Экспресс
logoВячеслав Фетисов
Александр Добровинский
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