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Колобков об ограблении Малкина: «Помню, как наши спортсмены в 90‑е уезжали в США и Канаду и говорили, как им спокойно там живется. Очень многое изменилось»

Павел Колобков прокомментировал инцидент с ограблением дома Евгения Малкина.

У нападающего «Пингвинс» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

– Очень многое изменилось в [североамериканских] странах. Помню, как наши первые спортсмены в 90‑е уезжали в США и Канаду и говорили, как им спокойно там живется, что дети гуляют на улице в безопасности. Видимо, теперь не так спокойно, как считали ранее.

– И Вячеслав Фетисов сказал «Матч ТВ», что это уже не та Америка, куда он уезжал.

– Наши известные тренеры, работавшие в Америке, говорили, что они даже двери не закрывали в квартирах. Не только же Малкина сейчас обворовали, таких случаев много. Во время стихийных бедствий там и дома грабят.

– Как думаете, Евгению удастся как‑то восстановить эти памятные перстни? Говорят, что оригинальные лекала уничтожаются.

– Все можно сделать. Думаю, для Малкина НХЛ сделают исключение. Даже сгоревшие олимпийские медали Гэри Холла Международный олимпийский комитет обещал отчеканить. А Евгений – один из лидеров НХЛ, с точки зрения имиджа лига сделает все, чтобы восполнить его потери.

Конечно, для Евгения важны его старые перстни, они намоленные, – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
происшествия
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
logoПавел Колобков
logoПиттсбург
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