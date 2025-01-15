Тарасова о краже чемпионских перстней Малкина: «Хранить ценные вещи дома небезопасно. И США тут не исключение»
Татьяна Тарасова высказалась относительно ограбления дома Евгения Малкина.
Неизвестные проникли в дом нападающего «Пингвинс» и украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
«Всегда и везде было небезопасно хранить ценные вещи дома. И США тут не исключение», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Депутат Журова об ограблении Малкина: «В России есть понимание, что у нас может быть небезопаснее, поэтому мы дома сильнее защищаем. А в Америке дверь на одну щеколду закрывают»
Фетисов об ограблении дома Малкина: «В Америке небезопасно жить – даже в элитных районах. Это не та страна, в которую я приехал когда‑то»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем