Тарасова о краже чемпионских перстней Малкина: «Хранить ценные вещи дома небезопасно. И США тут не исключение»

Татьяна Тарасова высказалась относительно ограбления дома Евгения Малкина.

Неизвестные проникли в дом нападающего «Пингвинс» и украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

«Всегда и везде было небезопасно хранить ценные вещи дома. И США тут не исключение», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Депутат Журова об ограблении Малкина: «В России есть понимание, что у нас может быть небезопаснее, поэтому мы дома сильнее защищаем. А в Америке дверь на одну щеколду закрывают»

Фетисов об ограблении дома Малкина: «В Америке небезопасно жить – даже в элитных районах. Это не та страна, в которую я приехал когда‑то»