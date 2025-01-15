Гаврилов о краже чемпионских перстней Малкина: «Самое дорогое забрали. Я свои медали детям отдал на хранение, у себя не держал»

Юрий Гаврилов высказался относительно ограбления дома Евгения Малкина.

Неизвестные проникли в дом нападающего «Пингвинс» и украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

– Евгения Малкина обокрали. Сильный удар по игроку?

– А много украли?

– Три перстня за победы в Кубке Стэнли.

– Самое дорогое забрали. Жалко, если их не найдут.

– Где лучше хранить такие памятные награды?

– Я отдал свои медали старшим детям на хранение, у себя не держал. Олимпийская медаль, хоть и бронзовая, для меня очень дорогая.

Сами понимаете, участвовать в Олимпийских играх не каждый сможет. Награды и кубки хранятся у дочери, а в дальнейшем, когда меня не будет, у нее в планах сделать небольшой музей.

– Какая медаль для вас самая ценная? Вы же еще дважды чемпионом СССР становились.

– Для меня эти медали значат то же самое, что и бронза Олимпиады, – заявил экс-игрок «Спартака » и сборной СССР по футболу Юрий Гаврилов .