Гаврилов о краже чемпионских перстней Малкина: «Самое дорогое забрали. Я свои медали детям отдал на хранение, у себя не держал»
Неизвестные проникли в дом нападающего «Пингвинс» и украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
– Евгения Малкина обокрали. Сильный удар по игроку?
– А много украли?
– Три перстня за победы в Кубке Стэнли.
– Самое дорогое забрали. Жалко, если их не найдут.
– Где лучше хранить такие памятные награды?
– Я отдал свои медали старшим детям на хранение, у себя не держал. Олимпийская медаль, хоть и бронзовая, для меня очень дорогая.
Сами понимаете, участвовать в Олимпийских играх не каждый сможет. Награды и кубки хранятся у дочери, а в дальнейшем, когда меня не будет, у нее в планах сделать небольшой музей.
– Какая медаль для вас самая ценная? Вы же еще дважды чемпионом СССР становились.
– Для меня эти медали значат то же самое, что и бронза Олимпиады, – заявил экс-игрок «Спартака» и сборной СССР по футболу Юрий Гаврилов.
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