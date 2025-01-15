Жамнов о словах Юрзинова про внимание прессы к СКА: «Они и создают этот хайп, а не другие. Владимиру Владимировичу лучше помогать, советовать с игрой команды»

Алексей Жамнов заявил, что СКА сам создает хайп в медиа.

– Сегодня в прессе прозвучало высказывание Владимира Юрзинова. Он рассуждал про питерскую команду СКА и, по-моему, неплохо проехался про «Спартаку», когда сказал, что в лиге есть команды, которые после игр со СКА уходят в творческий отпуск. Давайте как-нибудь красиво ответим.

– Красиво... Знаете, я очень хорошо отношусь к Владимиру Владимировичу – великий тренер, мне посчастливилось работать с ним и игроком, и в сборной [в качестве тренера].

Если не ошибаюсь, он сейчас работает в СКА как консультант, советник. Я думаю, ему лучше надо помогать, советовать с игрой команды, а не делать этот хайп. Я так понимаю, что он сказал, что там очень много прессы – но, по-моему, они больше и создают этот хайп по поводу СКА, а не другие.

Вы же прекрасно понимаете: то Юдин выступает, что Каменский на всех должностях. Ну пускай он там разберется у себя. Я удивлюсь, если какой-нибудь журналист из здесь присутствующих позвонит Юдину и узнает про Каменского. Ну это ж бред! (смеется) Ну что, я не прав? – сказал главный тренер «Спартака».

Юрзинов о СКА: «Возбужденное отношение к одному клубу унижает остальные. В прессе мало внимания к КПК – триумфальному для России. Страна в эфире главного канала следила за победами»