Майоров о победе «Спартака»: «Не увидел у СКА какую-либо тактическую нить. Красно-белые были конкретнее, заслуженно выиграли»

Борис Майоров высказался о победе «Спартака» в матче со СКА (5:0).

«Матч оставил хорошие впечатления. «Спартак» сыграл очень организованно. Хожу почти регулярно на игры и могу сказать, что далеко не во всех матчах они выглядят так, как выглядели в игре против СКА . Хотя, безусловно, остаются проблемы.

Что касается СКА, то я не увидел, чтобы там была какая-либо тактическая нить, она должна просматриваться обязательно.

Конечно, если команда проигрывает крупно, то сохранить эту нить очень сложно: начинается разброс и шатание. Каждый шашки наголо, давайте будем отыгрываться, в результате все рушится и нет никакой цельности.

«Спартак » заслуженно выиграл, он был конкретнее», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .