Майоров о победе «Спартака»: «Не увидел у СКА какую-либо тактическую нить. Красно-белые были конкретнее, заслуженно выиграли»
Борис Майоров высказался о победе «Спартака» в матче со СКА (5:0).
«Матч оставил хорошие впечатления. «Спартак» сыграл очень организованно. Хожу почти регулярно на игры и могу сказать, что далеко не во всех матчах они выглядят так, как выглядели в игре против СКА. Хотя, безусловно, остаются проблемы.
Что касается СКА, то я не увидел, чтобы там была какая-либо тактическая нить, она должна просматриваться обязательно.
Конечно, если команда проигрывает крупно, то сохранить эту нить очень сложно: начинается разброс и шатание. Каждый шашки наголо, давайте будем отыгрываться, в результате все рушится и нет никакой цельности.
«Спартак» заслуженно выиграл, он был конкретнее», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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