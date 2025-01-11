«У нас в Питере другие правила?» Жамнов – судье во время игры против СКА
Стало известно, что Алексей Жамнов сказал судье после отмены гола в игре со СКА.
«Я понять не могу, у нас в Питере, когда мы играем, другие правила? Защитник толкает игрока в спину», – сказал тренер «Спартака».
«Алексей Юрьевич, мы не принимаем решение», – ответил арбитр. «Темная комната принимает?» – спросил Жамнов. «Етественно, но я с вами спорить не буду», – ответил рефери.
Напомним, «Спартак» в Санкт-Петербурге обыграл СКА со счетом 5:0.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал КХЛ
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