Деа может покинуть «Нефтехимик». У форварда 1+2 за 15 игр при полезности «минус 12»

Жан-Себастьян Деа может покинуть «Нефтехимик».

Об этом сообщает Metaratings.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ 31-летний канадский нападающий набрал 3 (1+2) очка в 15 матчах при полезности «минус 12».

Это третий сезон в лиге для Деа. В регулярке-2024/25 у него было 30 (16+14) очков за 59 игр в составе «Нефтехимика» при полезности «минус 25».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
