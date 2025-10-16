Деа может покинуть «Нефтехимик». У форварда 1+2 за 15 игр при полезности «минус 12»
Жан-Себастьян Деа может покинуть «Нефтехимик».
Об этом сообщает Metaratings.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ 31-летний канадский нападающий набрал 3 (1+2) очка в 15 матчах при полезности «минус 12».
Это третий сезон в лиге для Деа. В регулярке-2024/25 у него было 30 (16+14) очков за 59 игр в составе «Нефтехимика» при полезности «минус 25».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
