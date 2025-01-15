Юрзинов о СКА: «Возбужденное отношение к одному клубу унижает остальные. В прессе мало внимания к КПК – триумфальному для России. Страна в эфире главного канала следила за победами»

Владимир Юрзинов высказался о внимании к СКА в прессе.

– Иногда мне кажется, что в нашем хоккее, судя по прессе, есть только одна команда – СКА. С утра до вечера ей перемываются косточки и придумываются скандалы. Настоящий психоз!

Да, для СКА это хорошо, потому на каждом матче в Санкт-Петербурге – рекордные 20 с лишним тысяч зрителей, а на каждой гостевой игре – аншлаги. Настрой на Питер – сумасшедший. После встречи со СКА многие клубы берут паузы (смеется).

Но ведь такое возбужденное отношение к одному клубу унижает все остальные клубы, весь российский хоккей.

У нас большая страна, которая вкладывает деньги и в другие великие клубы. Им, их городам тоже нужны внимание и реклама!

– У СКА три поражения подряд и седьмое место в конференции.

– Для меня небольшой спад Санкт-Петербурга не является неожиданным. В свое время я через это проходил – после турнира сборной ее базовый клуб может немного потерять темп.

Вообще в прессе очень мало отмечался последний Кубок Первого канала. Но он получился триумфальным для сборной России, ведь впервые за год вся страна в прямом эфире главного канала страны следила за своим хоккеем, за своими победами.

У игроков и тренеров СКА этот турнир забрал много энергии. При этом чемпионат КХЛ продолжился без пауз – и какое-то время у СКА обязательно уйдет на перегруппировку.

Я вам скажу, что обязательно нужно ценить свою сборную и те зрительские рекорды, которые она ставит.

Иначе вернемся в девяностые годы, когда мне, как главному тренеру сборной России, приходилось бегать за игроками и уговаривать их сыграть даже на Олимпиаде. Впрочем, это отдельный и печальный разговор, – сказал консультант СКА и бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.

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