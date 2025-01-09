Кожевников о СКА: «Лезть в тренерские решения Ротенберга – не мое дело, конечно. Но чехарда с вратарями на пользу команде не идет. Непонятно, кто первый, кто второй»

Александр Кожевников высказался о поражении СКА от «Спартака» (0:5).

«Жамнов все правильно сказал после матча. Команда выполнила задание, играла даже не 60, а 100 минут. По сути еще до матча переиграла СКА , все по плану.

Что касается петербуржцев, то причин поражения можно назвать много.

Конечно, это не мое дело – лезть в тренерские решения Романа Борисовича [Ротенберга ]. Но мое сугубо личное мнение – чехарда с вратарями на пользу команде не идет. Непонятно, кто первый, кто второй», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Ротенберг уже 11 раз менял вратаря по ходу матча. Если не помогает, в чем смысл?