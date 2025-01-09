Кожевников о СКА: «Лезть в тренерские решения Ротенберга – не мое дело, конечно. Но чехарда с вратарями на пользу команде не идет. Непонятно, кто первый, кто второй»
Александр Кожевников высказался о поражении СКА от «Спартака» (0:5).
«Жамнов все правильно сказал после матча. Команда выполнила задание, играла даже не 60, а 100 минут. По сути еще до матча переиграла СКА, все по плану.
Что касается петербуржцев, то причин поражения можно назвать много.
Конечно, это не мое дело – лезть в тренерские решения Романа Борисовича [Ротенберга]. Но мое сугубо личное мнение – чехарда с вратарями на пользу команде не идет. Непонятно, кто первый, кто второй», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Ротенберг уже 11 раз менял вратаря по ходу матча. Если не помогает, в чем смысл?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем