«Спартак» проиграл 3 матча подряд и идет 4-м на Западе. У «Автомобилиста» 4 победы кряду

«Спартак» потерпел три поражения подряд.

Сегодня команда Алексея Жамнова уступила «Автомобилисту » со счетом 2:3 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее красно-белые проиграли «Локомотиву» (4:5) и ЦСКА (2:4).

Московский клуб занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 44 играх.

Команда из Екатеринбурга продлила победную серию до 4 игр – ранее она обыграла «Барыс» (3:2 Б), «Адмирал» (4:3) и «Динамо» Минск (4:3 Б). «Автомобилист» идет 5-м в таблице Восточной конференции – на его счету 56 очков после 44 матчей.