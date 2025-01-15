«Спартак» проиграл 3 матча подряд и идет 4-м на Западе. У «Автомобилиста» 4 победы кряду
«Спартак» потерпел три поражения подряд.
Сегодня команда Алексея Жамнова уступила «Автомобилисту» со счетом 2:3 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее красно-белые проиграли «Локомотиву» (4:5) и ЦСКА (2:4).
Московский клуб занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 44 играх.
Команда из Екатеринбурга продлила победную серию до 4 игр – ранее она обыграла «Барыс» (3:2 Б), «Адмирал» (4:3) и «Динамо» Минск (4:3 Б). «Автомобилист» идет 5-м в таблице Восточной конференции – на его счету 56 очков после 44 матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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