Порядин пропустит матч с «Автомобилистом» из-за травмы. У форварда «Спартака» 18+16 в 40 играх (Артур Хайруллин)

Павел Порядин пропустит матч «Спартака» с «Автомобилистом» из-за травмы.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. О характере и степени повреждения у нападающего московского клуба пока не сообщается.

Сегодня «Спартак » примет «Автомобилист » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Порядин провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 34 (18+16) очка при полезности «+10».