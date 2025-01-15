Порядин пропустит матч с «Автомобилистом» из-за травмы. У форварда «Спартака» 18+16 в 40 играх (Артур Хайруллин)
Павел Порядин пропустит матч «Спартака» с «Автомобилистом» из-за травмы.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. О характере и степени повреждения у нападающего московского клуба пока не сообщается.
Сегодня «Спартак» примет «Автомобилист» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
В текущем сезоне Порядин провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 34 (18+16) очка при полезности «+10».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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