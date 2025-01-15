Голдобин и Морозов пропустят матч «Спартака» с «Автомобилистом» по игровым причинам, Порядин – из-за травмы («СЭ»)

Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин пропустят игру с «Автомобилистом».

Сегодня «Спартак » примет екатеринбургский клуб в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », нападающие красно-белых Николай Голдобин , Иван Морозов и Павел Порядин пропустят матч с «Автомобилистом ».

Порядин не появится в составе из-за травмы, Голдобин и Морозов не попадут в заявку по игровым причинам.