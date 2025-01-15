Малкин о новостях КХЛ: «Там Ротенберг каждый день разговаривает в основном. Не знаю насчет матчей – подписываться надо, оформлять что-то. Я не заморачиваюсь»
– А вы следите за российским чемпионатом по хоккею?
– Если честно, только иногда смотрю счета. Видел, что СКА расстался с Тони Деанджело. Убрали его из состава. Какие-то новости и интервью читаю, но там в основном Роман Ротенберг каждый день разговаривает.
Тем не менее я и за «Металлургом» наблюдаю. Хорошо ребята играют. Солидно выступает «Локомотив». Все те же в фаворитах, сюрпризов мало.
С удовольствием буду следить за плей-офф. Не знаю, получится ли смотреть или нет. Так-то я за спортом слежу. Могу теннис включить или футбол, вот «Барса» играла с «Реалом».
Не знаю насчет матчей КХЛ – там подписываться надо, оформлять что-то. А иногда даже нельзя подключиться к трансляции, даже если хочешь. Поэтому я не заморачиваюсь, – сказал нападающий «Питтсбурга».
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