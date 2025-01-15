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Тимофей Мозгов об ограблении дома Малкина в США: «Чемпионские перстни ни за какие деньги не купишь»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов отреагировал на ограбление дома Евгения Малкина в США.

Неизвестные проникли в дом форварда клуба НХЛ «Питтсбург» Евгения Малкина в Пенсильвании и украли три чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли.

– Доводилось ли сталкиваться с ограблениями в США?

– Да, мы тоже сталкивались, но после первых неприятных опытов сделали работу над ошибками, и второй раз все обошлось. Но вообще это все очень печально. У Малкина украли чемпионские перстни, и это ни за какие деньги не купишь. Да, понятно, что из души их не заберешь: это достижение, которое навсегда останется с Евгением. Но, конечно, это напоминание в виде перстня много значит. Я свое кольцо (перстень чемпиона НБА – Спортс) храню в сейфе в банке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoНБА
logoНХЛ
logoТимофей Мозгов
logoПиттсбург
происшествия
logoЕвгений Малкин
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