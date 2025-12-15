Василий Пономарев о чтении: «В 14-15 лет ставил цель – 30 страниц в день, дисциплина. У меня нет недочитанных книг. Если тяжело идет, все равно дожму – каждый Достоевский такой»

Василий Пономарев о чтении: у меня нет недочитанных книг – все равно дожму.

Нападающий «Авангарда » Василий Пономарев в интервью Спортсу’’ рассказал о любви к чтению.

– Как ты пришел к чтению? Есть же стереотип, что спортсмены лучше залипнут в ютубе, чем откроют книгу.

– Когда мне было 14-15 лет, ставил цель – 30 страниц в день. Только так – через дисциплину, дисциплину. И когда уже пару дней не читал, думал: блин, надо почитать. И вот снова 30 страниц – осилил, отдохнул, переключился на автосимулятор.

– Ты говорил, что есть такие книги, которые откровенно не идут, но ты их все равно дочитываешь. Это тоже дисциплина?

– У меня нет книг, которые я бы не дочитал. Если книга тяжело идет, все равно ее дожму. У меня каждый Достоевский такой. А вот любые биографии, наоборот, легко читаются, сейчас вот закончил детективы Ю Несбе.

– «Тараканы» мы у него читали.

– О да, это вторая книга из его серии про детектива Харри Холе. Я сейчас на пятой части – «Пентаграмма».

– Ты читаешь бумажные книги?

– Только бумагу. На планшете одну осилил – конструктора Эдриана Ньюи, «Как построить машину», – сказал Пономарев.

