  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василий Пономарев о чтении: «В 14-15 лет ставил цель – 30 страниц в день, дисциплина. У меня нет недочитанных книг. Если тяжело идет, все равно дожму – каждый Достоевский такой»
7

Василий Пономарев о чтении: «В 14-15 лет ставил цель – 30 страниц в день, дисциплина. У меня нет недочитанных книг. Если тяжело идет, все равно дожму – каждый Достоевский такой»

Василий Пономарев о чтении: у меня нет недочитанных книг – все равно дожму.

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев в интервью Спортсу’’ рассказал о любви к чтению.

– Как ты пришел к чтению? Есть же стереотип, что спортсмены лучше залипнут в ютубе, чем откроют книгу.

– Когда мне было 14-15 лет, ставил цель – 30 страниц в день. Только так – через дисциплину, дисциплину. И когда уже пару дней не читал, думал: блин, надо почитать. И вот снова 30 страниц – осилил, отдохнул, переключился на автосимулятор.

– Ты говорил, что есть такие книги, которые откровенно не идут, но ты их все равно дочитываешь. Это тоже дисциплина?

– У меня нет книг, которые я бы не дочитал. Если книга тяжело идет, все равно ее дожму. У меня каждый Достоевский такой. А вот любые биографии, наоборот, легко читаются, сейчас вот закончил детективы Ю Несбе.

– «Тараканы» мы у него читали.

– О да, это вторая книга из его серии про детектива Харри Холе. Я сейчас на пятой части – «Пентаграмма».

– Ты читаешь бумажные книги?

– Только бумагу. На планшете одну осилил – конструктора Эдриана Ньюи, «Как построить машину», – сказал Пономарев.

«Я гарантирую: в России больше плюсов, чем в Америке». Познакомьтесь с парнем, который вернулся в наш хоккей

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
книги
logoАвангард
logoСпортс
logoВасилий Пономарев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о книгах: «Всем советую «Искусство побеждать» Тарасова. Там описано, как создавалась «Красная машина». По новым книгам у нас много идей – напрашивается о золоте Олимпиады-2018»
вчера, 17:25
Форвард «Салавата» Ян: «Мое хобби – читать что-то познавательное. «Сила настоящего» читал, мне понравилось. Это про личностный и духовный рост»
3 декабря, 12:28
Коротких о том, чем занимается в самолете: «Недавно книгу взял новую, «Мартин Иден» Джека Лондона, читал. Фильмы смотрю, сплю, иногда в шахматы с ребятами играем»
2 декабря, 10:37
Адам Лишка: «Книги на русском не читал, зато смотрел фильмы, сериалы. В «Слове пацана» интересно было посмотреть, как все было в 90-х»
22 ноября, 12:15
Менелл о литературе: «Пушкина знает весь мир. Я продолжаю учить русский – когда-нибудь смогу прочесть что-то наизусть, возможно»
15 ноября, 12:35
Главные новости
Агент Ткачева о пропуске КПК: «Владимир в модель игры Ротенберга не вписывается. На ЧМ и ОИ команда будет совсем другая»
3 минуты назад
Фетисов о словах «мы не очень-то хоккейная держава»: «Чего мы добились от главы ИИХФ? Значит, нет у нас влияния на принятие решений. Те же дзюдоисты добились»
13 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 15:55
Куинн Хьюз открыт к продлению контракта с «Миннесотой»: «У команды прекрасный костяк. Другие не стали делать такое предложение, а Герин сделал. Я это запомню, это много значит»
сегодня, 15:54
Сурин о Ротенберге: «Приятно поработать с человеком, который по духу похож на меня. Компанейский, общительный. Знал, что будет много хорошего настроения, сплочения»
сегодня, 15:42
Василий Пономарев: «Ги Буше – немножко актер, разбавляет собрания. Может на разборе слепить из мухи слона. Ничего не произошло, а накрутил, будто нас разорвали, Серебряков уехал в буфет»
сегодня, 15:30
Юрий Жирков: «Не смотрел Кубок Первого канала. Даже не знал, что играют. Потом узнал, что «Россия 25» обыграла всех 11:0 или 12:1»
сегодня, 15:10
Владислав Третьяк: «ФХР делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. Важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала»
сегодня, 14:44
«Сибирь» вернула Сушко из «Нефтехимика» за денежную компенсацию. Форвард набрал 2 очка в 12 матчах сезона КХЛ
сегодня, 14:03
Ротенберг о КПК: «Хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили игроков. Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития российского хоккея»
сегодня, 13:26
Ко всем новостям
Последние новости
Корешков о готовности возглавить «Трактор»: «Если руководство доверит эту должность, то готов, и буду делать все, чтобы клуб был успешен и преследовал самые высокие цели»
сегодня, 14:58
Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
сегодня, 14:30
Гендиректор «Авангарда» о тренировке фарм-клуба в СКК Блинова: «Думал, меня не прошибешь, но появились слезы, когда капитан рванул на лед. Это возрождение, реинкарнация»
сегодня, 14:16Видео
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
сегодня, 12:56
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12
Гендиректор «Динамо»: «Любая команда всегда ищет варианты усиления, мы – не исключение. Если хотим взять игрока, нужно, чтобы другой клуб его отдал»
сегодня, 10:10
Жена Шарипзянова сообщила о беременности: «Открываю дверь с ноги! Да что там с ноги, залетаю верхом на ракете😂». У капитана «Авангарда» есть двое детей – сын и дочь
сегодня, 09:47
Силантьев о КПК: «Особые эмоции, когда играешь с флагом и названием своей страны на форме. Сделали все, чтобы оправдать доверие тренеров и не разочаровать болельщиков»
сегодня, 09:11