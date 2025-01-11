  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Новиков о Недомански: «Неприятно, когда нас понукают со всех сторон. Мы все время во всем отстаем, а потом начинаем кричать: «Сам дурак!»
0

Новиков о Недомански: «Неприятно, когда нас понукают со всех сторон. Мы все время во всем отстаем, а потом начинаем кричать: «Сам дурак!»

Юрий Новиков отреагировал на высказывание Вацлава Недомански о россиянах.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».

«Когда я был маленьким, мы постоянно играли в Недомански и Дзуриллу, вратаря сборной Чехословакии. Для нас эти люди были героями. Мы их уважали, гордились ими. Все это отложилось у меня в детстве.

Может быть, Недомански был великим хоккеистом на уровне Чехословакии. Конечно, неприятно слышать, когда нас понукают со всех сторон. Но я считаю, что внешнеполитическая деятельность наших институтов недостаточна.

Однажды я сказал: «Политика – искусство невозможного». Возможное и я сделаю. Мы все время во всем отстаем, а потом начинаем кричать: «Сам дурак!»

Конечно, надо ожидать, что в нас будут плевать. Но нам нужна хорошая разъяснительная работа», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Политика
Вацлав Недомански
logoСборная России по хоккею с шайбой
сборная Чехословакии
logoКХЛ
logoЮрий Новиков
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Свищев о Недомански и Чехии: «Он в жизни ничего не видел, кроме клюшки. Им нужно обеспечить достойную старость, платить пенсии нормальные, чтобы люди не занимались какой-то хренью»
6сегодня, 18:54
Губерниев о Недомански: «Зачем обращать внимание на заявление какого-то чеха? Пошел он куда подальше»
4сегодня, 14:25
Тарасова о Недомански: «Кто он такой, чтобы говорить о нашей нации? Придурок»
57сегодня, 12:55
Рекомендуем
Главные новости
«Вашингтон» поместил Линдгрена в список травмированных и вызвал Шеппарда из АХЛ. У 29-летнего вратаря 15 побед в 23 матчах за «Херши»
15 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Нэшвилла», «Флорида» уступила «Бостону», «Нью-Джерси» сыграет с «Тампой», «Вегас» против «Рейнджерс»
8450 минут назадLive
Ротенберг после 4:5 с «Динамо»: «Благодарю болельщиков, была хоккейная атмосфера, праздник. Мы рады, когда на СКА ходят на выезде, полные дворцы и в Москве, и в других городах»
12сегодня, 20:45
Ротенберг о 4:5 с «Динамо»: «Тяжело победить такого сильного соперника, столько играя в меньшинстве. Нельзя подводить команду удалениями»
19сегодня, 19:48
Владимир Крикунов: «У СКА такой состав, что может обыграть любую команду. Там в каждой линии очень квалифицированные хоккеисты»
13сегодня, 19:36
Ларионов о поражениях «Торпедо»: «Домашняя арена для нас оказывается неудачной. Болельщики поддерживают круто, мы в долгу перед ними. Состоялся серьезный разговор, он еще продолжается в раздевалке»
7сегодня, 19:27
Ротенберг о победном голе Гусева: «СКА 10 минут играл в меньшинстве, если он забивает только одну шайбу... Это мастер, я уважаю всех игроков, которые помогали нам побеждать»
27сегодня, 19:08
Ротенберг о Деанджело: «В СКА нет звезд, у нас команда – звезда. Только хоккейные причины: выполнение игрового задания, уважение к к команде. Надо смотреть, как игрок выполняет работу»
76сегодня, 18:29
Ротенберг о возвращении Кузнецова: «Не будем рисковать его здоровьем, он не заслуживает быть калекой. Есть понятие «хрустальная челюсть» в боксе, когда можно получить рецидив»
28сегодня, 17:39
СКА проиграл 4 из 9 матчей после паузы на КПК, пропустив 34 шайбы
20сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Бостон» обыграл «Флориду» и прервал серию из 6 поражений подряд. «Брюинс» – 6-е на Востоке
29 минут назад
Ларионов о замене Бочарова в игре с «Адмиралом»: «Первый гол – так и не понял, что случилось. Второй – шайба отскочила, но это говорит, что концентрация ушла. Надо было встряхнуть команду»
45 минут назад
Ожиганов о 5:4 со СКА: «Для «Динамо» победить в таком напряженным матче, отыгравшись с 1:3, дорогого стоит. Команда правильно среагировала, перевернула игру»
сегодня, 20:18
Рашевский о выходе 1 на 1 с Заврагиным: «Лучшее, что может сделать форвард – обыграть. Я попробовал, не вышло. Бросить каждый дурак может»
сегодня, 20:05
Депутат Свищев о Недомански и Чехии: «Он в жизни ничего не видел, кроме клюшки. Им нужно обеспечить достойную старость, платить пенсии нормальные, чтобы люди не занимались какой-то хренью»
6сегодня, 18:54
Мамбеталиев после 4:5 с «Ак Барсом»: «В концовке «Барыса» немного не хватило, сами себе привезли гол. Шансы попасть в плей-офф всегда есть, ребята бьются, притираются потихоньку»
сегодня, 18:44
Кудашов о 5:4 со СКА: «Не понравилось, что «Динамо» после пропущенной шайбы на 5 минут заснуло и получило еще две. В остальном все хорошо»
5сегодня, 18:16
Никишин о Деанджело: «Что значит «не тянет»? По отчетам неплохо все: в большинстве помогает, в атаке. Не думаю, что ему что‑то надо исправлять»
4сегодня, 18:06
Гатиятулин о 5:4 с «Барысом»: «Для «Ак Барса» матч сложился по худшему сценарию – в 1-м периоде не забили, во 2-м пропустили два. Игра показала, что за неправильные решения соперник наказывает»
8сегодня, 17:49
Тамбиев о 6:1 с «Торпедо»: «Победа нужна была «Адмиралу», ребята выложились на 100%. Выделю характер и самоотдачу, выполнение игрового задания»
1сегодня, 17:28
Рекомендуем