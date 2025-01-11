Новиков о Недомански: «Неприятно, когда нас понукают со всех сторон. Мы все время во всем отстаем, а потом начинаем кричать: «Сам дурак!»

Юрий Новиков отреагировал на высказывание Вацлава Недомански о россиянах.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов» .

«Когда я был маленьким, мы постоянно играли в Недомански и Дзуриллу, вратаря сборной Чехословакии. Для нас эти люди были героями. Мы их уважали, гордились ими. Все это отложилось у меня в детстве.

Может быть, Недомански был великим хоккеистом на уровне Чехословакии. Конечно, неприятно слышать, когда нас понукают со всех сторон. Но я считаю, что внешнеполитическая деятельность наших институтов недостаточна.

Однажды я сказал: «Политика – искусство невозможного». Возможное и я сделаю. Мы все время во всем отстаем, а потом начинаем кричать: «Сам дурак!»

Конечно, надо ожидать, что в нас будут плевать. Но нам нужна хорошая разъяснительная работа», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.