Депутат Свищев о Недомански и Чехии: «Он в жизни ничего не видел, кроме клюшки. Им нужно обеспечить достойную старость, платить пенсии нормальные, чтобы люди не занимались какой-то хренью»

Дмитрий Свищев отреагировал на высказывание Вацлава Недомански о россиянах.

Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов» .

«Он, к сожалению, ничего, кроме клюшки, в жизни-то не видел. Ему сейчас много лет. Я думаю, что просто надо снисходительно к нему отнестись. Ему надо мемуары писать, передавать опыт детям или тренировать спортсменов.

Им нужно обеспечить достойную старость, платить пенсии нормальные, чтобы люди не нервничали, не занимались какой-то хренью, тогда у них все будет нормально», – сказал депутат Госдумы.