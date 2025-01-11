Депутат Свищев о Недомански и Чехии: «Он в жизни ничего не видел, кроме клюшки. Им нужно обеспечить достойную старость, платить пенсии нормальные, чтобы люди не занимались какой-то хренью»
Дмитрий Свищев отреагировал на высказывание Вацлава Недомански о россиянах.
Чемпион мира в составе сборной Чехословакии заявил: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов».
«Он, к сожалению, ничего, кроме клюшки, в жизни-то не видел. Ему сейчас много лет. Я думаю, что просто надо снисходительно к нему отнестись. Ему надо мемуары писать, передавать опыт детям или тренировать спортсменов.
Им нужно обеспечить достойную старость, платить пенсии нормальные, чтобы люди не нервничали, не занимались какой-то хренью, тогда у них все будет нормально», – сказал депутат Госдумы.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: News.ru
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