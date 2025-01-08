Ротенберг о словах про фашистов: «Была задача, чтобы материалы о СКА писали не в ночи, а днем. Хотел бы подарить вам, журналистам, будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи»

Роман Ротенберг пошутил о желании подарить будильники журналистам.

На пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) главный тренер СКА в диалоге сказал журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза».

– Предполагал, что вы начнете пресс‑конференцию с извинений после сравнений журналистов с фашистами.

– Вы не присутствовали на прошлой пресс‑конференции. Мы обсуждали мое желание, чтобы журналисты относились с уважением и говорили все в лицо.

У меня была задача – с большим уважением, – чтобы журналисты свои материалы о СКА писали не в ночи, а днем, чтобы мы могли их обсуждать. Если я кого‑то задел, то извиняюсь.

У меня тоже дедушка воевал, я понимаю, насколько это важно. Но я образно говорил. Я никого не обвинял. Вы же как журналист понимаете, что у нас богатый русский язык. В этом вопросе лимит исчерпан.

В будущем я бы хотел подарить вам, журналистам, будильники, чтобы мы ночью не читали эти статьи, – сказал главный тренер СКА после матча со «Спартаком » (0:5).

Федерация спортивных журналистов о словах Ротенберга про фашистов: «Его замечания дискредитируют представителей прессы. Надеемся, КХЛ даст оценку недостойным высказываниям»