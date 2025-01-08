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  • Ротенберг после 0:5 от «Спартака»: «Давайте не обсуждать вратарей, у СКА с ними все в порядке. Встряхнули команду, в 9 из 10 раз это работает. Мы забили ноль голов, это расстраивает»
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Ротенберг после 0:5 от «Спартака»: «Давайте не обсуждать вратарей, у СКА с ними все в порядке. Встряхнули команду, в 9 из 10 раз это работает. Мы забили ноль голов, это расстраивает»

Роман Ротенберг оценил игру вратарей СКА в матче против «Спартака».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Насколько опасливо было выпускать Плешкова, который не играл с середины октября?

– Здесь не так все просто. Есть травмы. Есть вещи, которые в публичном поле неправильно обсуждать. Такие вещи, как заболевания, травмы серьезные. 

Что касается вратарей: нет вины вратарей сегодня. Ноль голов мы забили, давайте обсудим это. Давайте не будем обсуждать наших вратарей. У нас с вратарями все в порядке, слава богу. Мы встряхнули команду, это психология. В 9 из 10 раз это работает, сегодня не сработало. 

Думаю, не стоит обсуждать ошибки. Стоит обсуждать, почему мы не реализовали свои голевые моменты. Это расстраивает, – сказал главный тренер СКА. 

Ротенберг в 10-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Петербуржцы одержали 3 победы

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа СКА во ВКонтакте
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