Жамнов о 5:0 со СКА: «Спартак» играл как единый кулак все 60 минут, это радует. Ребята молодцы»

Алексей Жамнов доволен игрой «Спартака» в матче против СКА.

Московский клуб одержал победу над командой тренера Романа Ротенберга со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Ребята молодцы. Играли как единый кулак все 60 минут. Это радует.

– Откуда столько сил у команды?

– Не знаю, надо у ребят спросить (смеется). Когда они играют правильно, то и меньше сил тратится.

– «Спартак» проводил стремительные контратаки. Это был ваш план на игру?

– Да, это был план на игру.

– Как оцените игру Галимова? В «Спартаке» он стал настоящей звездой.

– Думаю, что в «Спартаке» все должны быть звездами. Это командный вид спорта, и не хочется выделять кого‑то одного. Все ребята молодцы. Я очень доволен. Думаю, болельщики тоже, – заявил главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .