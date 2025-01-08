Жамнов о 5:0 со СКА: «Спартак» играл как единый кулак все 60 минут, это радует. Ребята молодцы»
Алексей Жамнов доволен игрой «Спартака» в матче против СКА.
Московский клуб одержал победу над командой тренера Романа Ротенберга со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Ребята молодцы. Играли как единый кулак все 60 минут. Это радует.
– Откуда столько сил у команды?
– Не знаю, надо у ребят спросить (смеется). Когда они играют правильно, то и меньше сил тратится.
– «Спартак» проводил стремительные контратаки. Это был ваш план на игру?
– Да, это был план на игру.
– Как оцените игру Галимова? В «Спартаке» он стал настоящей звездой.
– Думаю, что в «Спартаке» все должны быть звездами. Это командный вид спорта, и не хочется выделять кого‑то одного. Все ребята молодцы. Я очень доволен. Думаю, болельщики тоже, – заявил главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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