СКА пропустил 121 шайбу в сезоне – 8-й показатель на Западе. Больше пропущенных у «Витязя», «Сочи» и «Куньлуня»
СКА пропустил 121 шайбу в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга дома проиграла «Спартаку» со счетом 0:5.
Таким образом, СКА пропустил 121 шайбу к текущему моменту, это 8-й показатель на Западе. Больше пропустили «Витязь» (122), «Сочи» (134) и «Куньлунь» (142).
Кроме того, это 18-й показатель из 23 команд КХЛ. Больше голов, чем СКА, также пропустили «Адмирал» (122), «Барыс» (134) и «Амур» (149).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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