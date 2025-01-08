СКА пропустил 121 шайбу в сезоне – 8-й показатель на Западе. Больше пропущенных у «Витязя», «Сочи» и «Куньлуня»

СКА пропустил 121 шайбу в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга дома проиграла «Спартаку » со счетом 0:5.

Таким образом, СКА пропустил 121 шайбу к текущему моменту, это 8-й показатель на Западе. Больше пропустили «Витязь » (122), «Сочи » (134) и «Куньлунь» (142).

Кроме того, это 18-й показатель из 23 команд КХЛ . Больше голов, чем СКА, также пропустили «Адмирал» (122), «Барыс» (134) и «Амур» (149).