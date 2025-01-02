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Экс-судья Лерке: «Ситуация с Назаровым непонятна – такой тренер должен работать в КХЛ. Он классный мотиватор»

Бывший судья МХЛ Александр Лерке высказался о перспективах Андрея Назарова в КХЛ.

50-летний специалист не работает главным тренером после ухода из «Сочи» в октябре 2022 года.

– Как вы отнеслись к переменам в «Авангарде» и назначению канадского главного тренера?

– В первую очередь, хотелось бы поддержать Сергея Звягина. Ранее я говорил, что «Авангард» может встряхнуть только Андрей Назаров. Но руководители клуба пошли другим путем и пригласили Ги Буше. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Вам обидно за Андрея Назарова и Алексея Заварухина, которые все еще находятся без работы?

– Да, мне до сих пор непонятна ситуация с Андреем Назаровым, такой тренер должен работать в КХЛ. Я с детства следил, как он играл и как тренировал. Андрей Викторович – классный мотиватор.

Что касается Алексея Заварухина, насколько мне известно из прессы, у него были предложения. Почему он на них не соглашается, это, наверное, лучше спросить у него, – сказал  экс-судья Александр Лерке.

Андрей Назаров: «У нас очень много недругов, но еще больше друзей и союзников. Мы обязательно пройдем этот год единой семьей. Победа будет за нами»

Андрей Назаров: «Многополярный мир наступил – выступления нашего национального лидера разлетаются на цитаты во всех мировых СМИ. У нас своя дорога, мы ее пройдем единой семьей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Назаров
logoАлексей Заварухин
logoАвангард
logoГи Буше
logoСергей Звягин
logoКХЛ
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