Экс-судья Лерке: «Ситуация с Назаровым непонятна – такой тренер должен работать в КХЛ. Он классный мотиватор»
50-летний специалист не работает главным тренером после ухода из «Сочи» в октябре 2022 года.
– Как вы отнеслись к переменам в «Авангарде» и назначению канадского главного тренера?
– В первую очередь, хотелось бы поддержать Сергея Звягина. Ранее я говорил, что «Авангард» может встряхнуть только Андрей Назаров. Но руководители клуба пошли другим путем и пригласили Ги Буше. Посмотрим, что из этого выйдет.
– Вам обидно за Андрея Назарова и Алексея Заварухина, которые все еще находятся без работы?
– Да, мне до сих пор непонятна ситуация с Андреем Назаровым, такой тренер должен работать в КХЛ. Я с детства следил, как он играл и как тренировал. Андрей Викторович – классный мотиватор.
Что касается Алексея Заварухина, насколько мне известно из прессы, у него были предложения. Почему он на них не соглашается, это, наверное, лучше спросить у него, – сказал экс-судья Александр Лерке.
Андрей Назаров: «У нас очень много недругов, но еще больше друзей и союзников. Мы обязательно пройдем этот год единой семьей. Победа будет за нами»
Андрей Назаров: «Многополярный мир наступил – выступления нашего национального лидера разлетаются на цитаты во всех мировых СМИ. У нас своя дорога, мы ее пройдем единой семьей»
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