Экс-судья Лерке: «Ситуация с Назаровым непонятна – такой тренер должен работать в КХЛ. Он классный мотиватор»

Бывший судья МХЛ Александр Лерке высказался о перспективах Андрея Назарова в КХЛ.

50-летний специалист не работает главным тренером после ухода из «Сочи» в октябре 2022 года.

– Как вы отнеслись к переменам в «Авангарде» и назначению канадского главного тренера?

– В первую очередь, хотелось бы поддержать Сергея Звягина . Ранее я говорил, что «Авангард » может встряхнуть только Андрей Назаров. Но руководители клуба пошли другим путем и пригласили Ги Буше. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Вам обидно за Андрея Назарова и Алексея Заварухина, которые все еще находятся без работы?

– Да, мне до сих пор непонятна ситуация с Андреем Назаровым , такой тренер должен работать в КХЛ. Я с детства следил, как он играл и как тренировал. Андрей Викторович – классный мотиватор.

Что касается Алексея Заварухина , насколько мне известно из прессы, у него были предложения. Почему он на них не соглашается, это, наверное, лучше спросить у него, – сказал экс-судья Александр Лерке.

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