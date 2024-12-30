Кожевников о штабе Ги Буше в «Авангарде»: «Все будет как в «Тракторе» – всплеск на эмоциях. Потом они уйдут, легионеры и ветераны разбегутся, и Омск вновь окажется у разбитого корыта»

Александр Кожевников не верит в перспективы штаба Ги Буше в «Авангарде».

– Ваши первые впечатления от работы штаба Ги Буше в «Авангарде».

– Все будет как в «Тракторе ». На эмоциях канадцы умеют завести, будет всплеск. Тем более что Звягин ставил оборонительный хоккей, а канадские тренеры на контрасте всех погнали вперед, как накануне при 7:6 с «Ладой». Вообще Звягин стал большим разочарованием – не справился с обстоятельствами, завалил неплохую по составу команду.

Но в длинную новый курс «Авангарда» вряд ли сработает. Эмоции уйдут, массово закупленные легионеры и ветераны разбегутся – и Омск вновь окажется у разбитого корыта.

Что будет дальше – показал «Трактор». К декабрю остановился, поэтому в Юрьев день взял и заменил команду, чуть ли не на треть. Бессмысленный «купи-продай», от которого Челябинску ни тепло, ни холодно.

Ну кого тот же Гру открыл из молодых талантов? Шабанова? Так он выстрелил еще в прошлом сезоне. Никого! – сказал двукратный олимпийский чемпион.