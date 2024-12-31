Андрей Назаров: «КХЛ не стоит на месте, двигается вперед. Национальный лидер говорит: мы все верим в Бога, а Бог – с нами. Мир стал многополярным, мы все объединились»

Андрей Назаров заявил, что КХЛ двигается вперед.

«2024 год в хоккее получился богатым на различные события.

На родину вернулся нападающий Евгений Кузнецов, сборная России выиграла международный турнир Кубок Перового канала, Александр Овечкин восстановился после травмы и снова начал забрасывать великолепные шайбы.

Регулярный чемпионат КХЛ тоже радует своей результативностью и интересными матчами. Видно, что лига не стоит на месте, а развивается и двигается вперед.

Уходящий год мы запомним ярким, но продуктивным. Как говорит наш национальный лидер: мы все верим в Бога, а Бог – с нами.

Мир стал многополярным, мы все объединились и стали большой, единой семьей. У нас свой путь, который мы обязательно пройдем плечом к плечу.

Всех с наступающим Новым годом! Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.