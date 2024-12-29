Андрей Назаров: «Многополярный мир наступил – выступления нашего национального лидера разлетаются на цитаты во всех мировых СМИ. У нас своя дорога, мы ее пройдем единой семьей»

Андрей Назаров высказался о возвращении Александра Овечкина и о политике.

39-летний форвард вернулся в состав «Вашингтона » после перелома ноги.

«Многие смотрели первый матч с участием Овечкина после его восстановления от травмы. Очень интересная игра, Саша молодец, что забил, проявил свои лидерские качества и силу духа.

По себе знаю, что не первый матч в таких ситуациях самый сложный, а следующие пять. Эмоциональный фон зашкаливает, важно грамотно подготовиться и постепенно набирать форму.

Мы живем в непростое время, многополярный мир наступил. Не зря все выступления нашего национального лидера разлетаются на цитаты во всех мировых СМИ. Всем нашим недоброжелателям это очень сильно не нравится.

Но мы должны понимать, что они будут делать все возможное, чтобы помешать нам. У нас своя дорога, которую мы пройдем единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров .

Андрей Назаров: «Овечкин – самый медийный спортсмен России, ждем его возвращения. Сильных боятся, но слушают. Мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами»