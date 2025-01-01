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Андрей Назаров: «У нас очень много недругов, но еще больше друзей и союзников. Мы обязательно пройдем этот год единой семьей. Победа будет за нами»

Андрей Назаров высказался об игре «Вашингтона» и о политике.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Бостон» со счетом 3:1.

«Александр Овечкин накануне не забил, но «Вашингтон» идет на первом месте Восточной конференции. Саша все равно показал себя настоящим лидером, подарив массу эмоций болельщикам в новогоднюю ночь.

Он и белорус Алексей Протас заменили нам предновогодние матчи с участием сборной России на молодежном чемпионате мира, за что им большое спасибо. Миллионные просмотры в интернете говорят сами за себя. И, конечно, ждем возвращения нашей молодежки на международную арену.

У нас очень много недругов, но еще больше друзей и союзников. Как мы знаем, 2025 год в России объявлен нашим национальным лидером Годом защитника Отечества.

Мы знаем, что обязательно пройдем этот год единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Назаров про 2024 год: «КХЛ двигается вперед. Национальный лидер говорит: мы все верим в Бога, а Бог – с нами. Мир стал многополярным, мы все объединились»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
logoАлексей Протас
logoБостон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВладимир Путин
logoЧемпионат.com
logoВашингтон
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