Андрей Назаров: «У нас очень много недругов, но еще больше друзей и союзников. Мы обязательно пройдем этот год единой семьей. Победа будет за нами»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Бостон» со счетом 3:1.
«Александр Овечкин накануне не забил, но «Вашингтон» идет на первом месте Восточной конференции. Саша все равно показал себя настоящим лидером, подарив массу эмоций болельщикам в новогоднюю ночь.
Он и белорус Алексей Протас заменили нам предновогодние матчи с участием сборной России на молодежном чемпионате мира, за что им большое спасибо. Миллионные просмотры в интернете говорят сами за себя. И, конечно, ждем возвращения нашей молодежки на международную арену.
У нас очень много недругов, но еще больше друзей и союзников. Как мы знаем, 2025 год в России объявлен нашим национальным лидером Годом защитника Отечества.
Мы знаем, что обязательно пройдем этот год единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший главный тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Назаров про 2024 год: «КХЛ двигается вперед. Национальный лидер говорит: мы все верим в Бога, а Бог – с нами. Мир стал многополярным, мы все объединились»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий