Андрей Назаров: «Овечкин – самый медийный спортсмен России, ждем его возвращения. Сильных боятся, но слушают. Мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами»
Андрей Назаров назвал Александра Овечкина самым медийным спортсменом России.
«С нетерпением ждем возвращения в состав «Вашингтона» Александра Овечкина. Главное, полностью залечить травму. Это самый медийный спортсмен России, мы полностью поддерживаем его медийность.
В Канаде есть великий Гретцки, а у нас великий Овечкин. Таких результатов добиваются раз в 50 лет.
Мы живем в непростое время. Мы видим, как сильных боятся, но слушают. Чтобы продолжать быть сильными, несмотря ни на что, мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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