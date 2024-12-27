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  • Андрей Назаров: «Овечкин – самый медийный спортсмен России, ждем его возвращения. Сильных боятся, но слушают. Мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами»
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Андрей Назаров: «Овечкин – самый медийный спортсмен России, ждем его возвращения. Сильных боятся, но слушают. Мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами»

Андрей Назаров назвал Александра Овечкина самым медийным спортсменом России.

«С нетерпением ждем возвращения в состав «Вашингтона» Александра Овечкина. Главное, полностью залечить травму. Это самый медийный спортсмен России, мы полностью поддерживаем его медийность.

В Канаде есть великий Гретцки, а у нас великий Овечкин. Таких результатов добиваются раз в 50 лет.

Мы живем в непростое время. Мы видим, как сильных боятся, но слушают. Чтобы продолжать быть сильными, несмотря ни на что, мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами», – сказал бывший тафгай и тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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