  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Елесин о безглютеновой диете: «В России всю жизнь ели макароны, и проблем не было. Если у тебя нет проблем, зачем их искать?»
0

Елесин о безглютеновой диете: «В России всю жизнь ели макароны, и проблем не было. Если у тебя нет проблем, зачем их искать?»

Александр Елесин высказался о безлактозной и безглютеновой диете для спортсменов.

28-летний защитник «Локомотива» в этом сезоне провел 41 матч и набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 8».

– Сейчас модно питаться без лактозы и без глютена. Пробовали?

– Пробовал, но пришел к выводу, что не нужно ничего выдумывать. Если у тебя нет проблем с лактозой и глютеном, зачем их искать, идти к врачу, сдавать какие-то тесты? В России всю жизнь ели макароны, и проблем не было.

– Пицца после игры: за или против?

– Когда мы бываем в Москве, то заказываем из хорошего ресторана. Такую пиццу вполне можно съесть. Но предпочтение стоит отдать протеину, в первые полчаса-час после игры нужно выпить что-то жидкое: протеин с углеводом. Самое простое – протеин и банан. А после можно съесть кусочек пиццы.

Но есть только пиццу, наверное, не очень хорошо, – сказал защитник «Локомотива» Александр Елесин.

Елесин о питании в России, США и Канаде: «В Америке больше разнообразия, есть еда для вегетарианцев. Там можно питаться нормально, просто это дороже»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Елесин
logoКХЛ
Питание
logoЗдоровье
logoЛокомотив
еда
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом»
сегодня, 08:33
Елесин на вопрос о целях «Локомотива»: «Сами как думаете? Мысли не о Кубке Континента. Мы не мечтаем, мы хотим титул»
316 декабря 2024, 21:34
Елесин о «СКА-Арене»: «Классная, в России считается хорошей, думаю. Для болельщиков здорово, что есть такое сооружение. Я был в Америке, видел большие арены»
616 декабря 2024, 19:31
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о дерби: «Билеты на ЦСКА давно проданы, Петербург увидит праздник хоккея. Новички СКА Карпухин и Юдин выйдут в обороне, но все секреты открывать не буду»
17 минут назад
Кузнецов пропустит еще минимум месяц из-за сотрясения. Форвард СКА не поедет на Матч звезд КХЛ в феврале («Матч ТВ»)
637 минут назад
Людучин о 2-й позиции Овечкина в списке лучших игроков XXI века: «Кросби – сильнейший мастер, но Саша cможет занимать 1-е места во всех рейтингах, как только обгонит Гретцки»
20сегодня, 13:01
Сергей Федоров: «Новый год – объединяющий, душевный праздник. Родные проводили его в кругу двух семей, самое вкусное блюдо – от мамы. Это традиции из СССР»
12сегодня, 12:47
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Флорида» против «Каролины», «Филадельфия» в гостях у «Вегаса», «Тампа» встретится с «Сан-Хосе»
5сегодня, 12:35
Василевский стал 3-м по победам в регулярках НХЛ за 2024 год – 38 игр. Лидер – Хеллибак, Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Георгиев и Кочетков – 10-е
2сегодня, 11:58
Елесин о питании в России, США и Канаде: «В Америке больше разнообразия, есть еда для вегетарианцев. Там можно питаться нормально, просто это дороже»
7сегодня, 11:38
Кожевников о словах, что «хоккей – самый пьяный спорт в СССР»: «На воре шапка горит – человек что-то понимает в пьянстве. Если бы футболисты так умели, они бы гораздо больше выиграли»
33сегодня, 11:03
Кравчук об МЧМ-2025: «Не вижу прежнего ажиотажа, всем не хватает России. Когда мы играем, в Канаде не бывает полупустых трибун»
6сегодня, 10:28
Юрий Бородавко: «Овечкин – спортсмен года. Лучший тот, кто проявляет себя на крупных соревнованиях. Он в 39 лет играет на высочайшем уровне и создает поводы для восхищения»
1сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Впереди домашняя серия «Северстали». Поддержите команду на арене!
9 минут назадРеклама
Лавиолетт о критике от Джонса, попавшего в запас «Рейнджерс»: «Я совершенно не против, все хотят играть. Расстраиваться – это нормально, я поговорю с ним лично»
147 минут назад
Экс-генменеджер «Авангарда» Хабибулин о трансферах: «Массовые приобретения – не гарантия результата. Под руку попадало все подряд, молодым перекрыли дорогу к основе»
6сегодня, 12:15
Генменеджер «Трактора» об уходе Тертышного: «Будет лучше, если Никита станет играть у Ларионова. Хоккей «Торпедо» ему очень подходит»
сегодня, 11:25
Экс-игрок «Ванкувера» Ричардсон о конфликте Миллера и Петтерссона: «Я говорил Джей Ти: «Ты слишком строг к парню. Ты потеряешь его, если будешь продолжать в том же духе»
13сегодня, 10:50
Федоров о возвращении к тренерству: «Таких задач не ставлю, нет смысла. Просыпаюсь – не надо никуда бежать, ложась спать – детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает»
4сегодня, 10:15
Серавалли о «Детройте»: «Подписание Тарасенко на 2 года – это не то, что было нужно. Все сводится к защите, состав просто недостаточно хорош»
8сегодня, 09:46
Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом»
сегодня, 08:33
МЧМ-2025. Казахстан сыграет с Германией в утешительном раунде
3сегодня, 05:24
Форвард «Кингс» Кемпе забил в пустые ворота 5-й гол в сезоне. Больше лишь у Капризова и Рантанена – по 6, у Овечкина – 3
2сегодня, 04:59
Рекомендуем