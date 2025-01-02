Елесин о безглютеновой диете: «В России всю жизнь ели макароны, и проблем не было. Если у тебя нет проблем, зачем их искать?»
28-летний защитник «Локомотива» в этом сезоне провел 41 матч и набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 8».
– Сейчас модно питаться без лактозы и без глютена. Пробовали?
– Пробовал, но пришел к выводу, что не нужно ничего выдумывать. Если у тебя нет проблем с лактозой и глютеном, зачем их искать, идти к врачу, сдавать какие-то тесты? В России всю жизнь ели макароны, и проблем не было.
– Пицца после игры: за или против?
– Когда мы бываем в Москве, то заказываем из хорошего ресторана. Такую пиццу вполне можно съесть. Но предпочтение стоит отдать протеину, в первые полчаса-час после игры нужно выпить что-то жидкое: протеин с углеводом. Самое простое – протеин и банан. А после можно съесть кусочек пиццы.
Но есть только пиццу, наверное, не очень хорошо, – сказал защитник «Локомотива» Александр Елесин.
Елесин о питании в России, США и Канаде: «В Америке больше разнообразия, есть еда для вегетарианцев. Там можно питаться нормально, просто это дороже»
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