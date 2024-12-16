Елесин о «СКА-Арене»: «Классная, в России считается хорошей, думаю. Для болельщиков здорово, что есть такое сооружение. Я был в Америке, видел большие арены»
Александр Елесин поделился впечатлениями от игры на «СКА-Арене».
– Хорошие впечатления, классная арена, большая. Я думаю, для болельщиков здорово, что есть такое сооружение, куда можно приходить и смотреть хоккей.
– Приходилось ли вам ранее бывать на аренах подобного уровня? Или это для вас все-таки что-то новое?
– Я был в Америке, видел большие арены.
– С какой-нибудь из них можно сравнить «СКА-Арену»?
– Ну я прямо так не смогу сказать, но я думаю, что в России эта арена считается хорошей.
– С точки зрения хоккеиста, все ли удобно и комфортно на этой арене? Лед, борты, раздевалка...
– Я думаю, все нормально, но понятно, что на новой арене все еще обживется и будет еще лучше, – сказал защитник «Локомотива» и «России 25».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
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