Елесин на вопрос о целях «Локомотива»: «Сами как думаете? Мысли не о Кубке Континента. Мы не мечтаем, мы хотим титул»
Александр Елесин заявил, что в «Локомотиве» не думают о Кубке Континента.
Ярославский клуб занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 36 играх.
– Насколько важно «Локомотиву» занять именно первое место в регулярном чемпионате и побороться за Кубок Континента?
– Я думаю, в нашей команде мысли не о трофее континента.
– В первую очередь, выйти в плей-офф и бороться именно за Кубок Гагарина?
– Все просто играют в хоккей, стараются выиграть каждую игру, а там уже как будет, так будет.
– Команда ставит цель забраться как можно дальше по сетке, чтобы претендовать на Кубок Гагарина?
– А вы сами как думаете?
– Думаю, что каждый профессиональный спортсмен мечтает о самых высоких целях.
– Мы тоже мечтаем. Ну, мы не мечтаем, мы хотим.
– Выиграть.
– Ну, это логично, – сказал защитник «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
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