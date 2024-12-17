Елесин на вопрос о целях «Локомотива»: «Сами как думаете? Мысли не о Кубке Континента. Мы не мечтаем, мы хотим титул»

Александр Елесин заявил, что в «Локомотиве» не думают о Кубке Континента.

Ярославский клуб занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 36 играх.

– Насколько важно «Локомотиву» занять именно первое место в регулярном чемпионате и побороться за Кубок Континента?

– Я думаю, в нашей команде мысли не о трофее континента.

– В первую очередь, выйти в плей-офф и бороться именно за Кубок Гагарина?

– Все просто играют в хоккей, стараются выиграть каждую игру, а там уже как будет, так будет.

– Команда ставит цель забраться как можно дальше по сетке, чтобы претендовать на Кубок Гагарина?

– А вы сами как думаете?

– Думаю, что каждый профессиональный спортсмен мечтает о самых высоких целях.

– Мы тоже мечтаем. Ну, мы не мечтаем, мы хотим.

– Выиграть.

– Ну, это логично, – сказал защитник «Локомотива».