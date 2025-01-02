Елесин о питании в России, США и Канаде: «В Америке больше разнообразия, есть еда для вегетарианцев. Там можно питаться нормально, просто это дороже»

Александр Елесин сравнил питание в России, США и Канаде.

Российский защитник провел в Северной Америке два сезона. В его активе 66 матчей в АХЛ и 4 игры в НХЛ.

– В 2019 году вы уезжали в систему «Калгари». Как там было с питанием?

– В России все выросли на нашей местной кухне: блины, сырники. В Северной Америке, можно сказать, больше разнообразия: есть для вегетарианцев, например. В команде там в основном салаты, стейки. В «Калгари » все было достаточно профессионально.

– Когда я была в Америке, у меня сложилось впечатление, что найти там качественные продукты сложнее, чем в России.

– Цены другие. Но и там есть возможность питаться нормально. Просто это дороже. Мне там нравились супермаркеты, большой выбор овощей, мяса и так далее.

– Вы играли в Стоктоне, считается, что это неблагополучный город. Там не было проблем с хорошими магазинами?

– Я жил в 30 минутах от города, у нас рядом был хороший продуктовый, где много зелени, овощей, все свежее. Мне было комфортно в Америке в плане еды. Разнообразие большое, – сказал защитник «Локомотива » Александр Елесин .

Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом»