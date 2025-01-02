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Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом»

Александр Елесин поделился мнением об употреблении алкоголя.

28-летний защитник «Локомотива» в этом сезоне провел 41 матч и набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 8».

– Какое у вас отношение к алкоголю?

– Нейтральное. В сезоне нет возможности, времени и желания выпить. На праздник выпить бокал-два вина – не вижу проблемы. Но, не думаю, что алкоголь нужен для восстановления. 

– Пиво как восстановительный напиток – это миф?

– Я такое не практикую. Игр становится все больше, лига становится моложе, все быстрее. Если ты будешь придерживаться неправильного образа жизни, то рано или поздно это скажется на тебе негативным образом, – сказал Александр Елесин.

Экс-футболист ЦСКА Пономарев: «Хоккей – самый пьяный вид спорта в СССР. Ребята допивались до потери пульса, был культ алкоголя. Как сейчас – сказать не могу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Елесин
logoКХЛ
алкоголь и спорт
logoЛокомотив
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