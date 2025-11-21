«Нефтехимик» проиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:3 от «Ак Барса»
«Нефтехимик» проиграл 4 из 5 последних матчей в КХЛ.
«Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» (2:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Игоря Гришина потерпела 4-е поражение в 5 последних играх.
«Нефтехимик» набрал 31 очко в 30 играх и занимает 5-е место в Восточной конференции.
«Ак Барс» идет 2-м на Востоке с 38 баллами после 29 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
