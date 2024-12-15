Вайсфельд о Елесине, накрывшем шайбу рукой в конце игры «России 25» с Казахстаном: «Две минуты. Задержка игры»
Леонид Вайсфельд указал на ошибку судей в конце игры «России 25» с Казахстаном.
На последней минуте матча Кубка Первого канала при счете 2:1 российский защитник упал на лед и накрыл шайбу рукой. Арбитры посчитали, что нарушения правил не было. Вскоре «Россия 25» забила еще один гол – 3:1.
– Что думаете об эпизоде с Александром Елесиным?
– Две минуты. Задержка игры, – отметил бывший судья.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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