Вайсфельд о Елесине, накрывшем шайбу рукой в конце игры «России 25» с Казахстаном: «Две минуты. Задержка игры»

Леонид Вайсфельд указал на ошибку судей в конце игры «России 25» с Казахстаном.

На последней минуте матча Кубка Первого канала при счете 2:1 российский защитник упал на лед и накрыл шайбу рукой. Арбитры посчитали, что нарушения правил не было. Вскоре «Россия 25» забила еще один гол – 3:1.

– Что думаете об эпизоде с Александром Елесиным?

– Две минуты. Задержка игры, – отметил бывший судья.