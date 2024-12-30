Воробьев о 4:1 с «Сочи»: «Добротная игра ЦСКА. Постараемся продолжить победную серию»
Илья Воробьев оценил победу ЦСКА над «Сочи» (4:1).
Армейцы выиграли 11-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«В целом добротная игра с нашей стороны. Несколько контратак во втором периоде мы пропустили, неправильно сыграли. А так хорошо уходим со старого года.
После Нового года у нас очень серьезный выезд с хорошими командами, будем стараться продолжать победную серию», – сказал тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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