Воробьев о 4:1 с «Сочи»: «Добротная игра ЦСКА. Постараемся продолжить победную серию»

Илья Воробьев оценил победу ЦСКА над «Сочи» (4:1).

Армейцы выиграли 11-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«В целом добротная игра с нашей стороны. Несколько контратак во втором периоде мы пропустили, неправильно сыграли. А так хорошо уходим со старого года.

После Нового года у нас очень серьезный выезд с хорошими командами, будем стараться продолжать победную серию», – сказал тренер ЦСКА .