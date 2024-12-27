Воробьев про 2:1 с «Нефтехимиком»: «Много борьбы, соперник был посвежее. На характере выжимали, в конце все решило мастерство»

Илья Воробьев прокомментировал победу ЦСКА над «Нефтехимиком» (2:1 Б).

– Сложная, тяжелая игра. Было много борьбы, соперник был посвежее. На характере выжимали, прошлая игра со СКА была тоже тяжелой, плюс был перелет. Ребята молодцы, сражались до конца. В конце все решило мастерство.

– В первом и втором периоде вы контролировали игру, но начиная с середины третьего отдали инициативу. Это было целенаправленно сделано или силы, эмоции заканчивались?

– Силы, эмоции заканчивались, плюс соперник добавил. В целом мы справлялись, кроме того большинства, которое «Нефтехимик » реализовал, - сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА после 38 матчей набрал 55 очков и идет вторым на Западе.