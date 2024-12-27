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Воробьев про 2:1 с «Нефтехимиком»: «Много борьбы, соперник был посвежее. На характере выжимали, в конце все решило мастерство»

Илья Воробьев прокомментировал победу ЦСКА над «Нефтехимиком» (2:1 Б).

– Сложная, тяжелая игра. Было много борьбы, соперник был посвежее. На характере выжимали, прошлая игра со СКА была тоже тяжелой, плюс был перелет. Ребята молодцы, сражались до конца. В конце все решило мастерство.

– В первом и втором периоде вы контролировали игру, но начиная с середины третьего отдали инициативу. Это было целенаправленно сделано или силы, эмоции заканчивались?

– Силы, эмоции заканчивались, плюс соперник добавил. В целом мы справлялись, кроме того большинства, которое «Нефтехимик» реализовал, - сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА после 38 матчей набрал 55 очков и идет вторым на Западе.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoНефтехимик
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logoИлья Воробьев
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