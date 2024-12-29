Окулов об обмене в «Авангард»: «Самое тяжелое – разобраться с семьей. Дети, переезд, надо все решить. Через день вылетел в Омск, потом сразу вышел на тренировку»
Константин Окулов рассказал о подробностях обмена в «Авангард».
29-летний форвард провел за новый клуб 1 матч и набрал 3 (2+1) очка.
– Твой обмен из ЦСКА в «Авангард» стал неожиданностью. Как все произошло?
– На все ушло буквально пару дней. Агент позвонил и сказал, что будет обмен. Я говорю: «Ну хорошо, это карьера, всякое бывает». Тут самое тяжелое – разобраться с семьей. Дети, переезд, тут надо все решить.
А так, мне сказали про обмен, вечером подтвердили, что это точно будет «Авангард», и через день я уже вылетел в Омск, и потом сразу почти вышел на тренировку, – сказал форвард «Авангарда» Константин Окулов.
Первый матч Ги Буше в «Авангарде»: рвался на лед, удивился голу защитника, а потом наконец-то улыбнулся
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем