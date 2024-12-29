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  • Окулов об обмене в «Авангард»: «Самое тяжелое – разобраться с семьей. Дети, переезд, надо все решить. Через день вылетел в Омск, потом сразу вышел на тренировку»
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Окулов об обмене в «Авангард»: «Самое тяжелое – разобраться с семьей. Дети, переезд, надо все решить. Через день вылетел в Омск, потом сразу вышел на тренировку»

Константин Окулов рассказал о подробностях обмена в «Авангард».

29-летний форвард провел за новый клуб 1 матч и набрал 3 (2+1) очка.

– Твой обмен из ЦСКА в «Авангард» стал неожиданностью. Как все произошло?

– На все ушло буквально пару дней. Агент позвонил и сказал, что будет обмен. Я говорю: «Ну хорошо, это карьера, всякое бывает». Тут самое тяжелое – разобраться с семьей. Дети, переезд, тут надо все решить.

А так, мне сказали про обмен, вечером подтвердили, что это точно будет «Авангард», и через день я уже вылетел в Омск, и потом сразу почти вышел на тренировку, – сказал форвард «Авангарда» Константин Окулов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoЦСКА
светская хроника
logoКонстантин Окулов
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