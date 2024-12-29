Уилсон об Овечкине: «Он как рок-звезда – люди лезут друг через друга, чтобы снять его на видео. Александр сводит хоккейный мир с ума. Классно, что он снова в строю»
Том Уилсон высказался о возвращении Александра Овечкина в состав «Вашингтона».
39-летний нападающий принял участие в матче с «Торонто» (5:2) и отметился заброшенной шайбой. Это была первая игра для Овечкина после перелома ноги.
«Мы все в восторге. Когда Овечкин выходит на лед, люди лезут друг через друга, чтобы снять его на видео. Он рок-звезда – сводит весь хоккейный мир с ума.
Он настоящий мужик, мы его любим. Приятно видеть, как Александр идет к своей цели. Классно, что он снова в строю», – сказал форвард «Вашингтона» Том Уилсон.
Овечкин – 1-й в истории НХЛ, кто забивал 40+ голов в 14 календарных годах. 39-летний россиянин превзошел Бретта Халла
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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