Третьяк о шайбе Овечкина: «Саша осчастливил всю Россию – каждое утро начинается с таких новостей, если он забивает. Пожелаю ему богатырского здоровья и без травм»

Владислав Третьяк прокомментировал первый гол Александра Овечкина после травмы.

39-летний нападающий принял участие в матче «Вашингтона » с «Торонто» (5:2) и отметился заброшенной шайбой. Это была первая игра для Овечкина после перелома ноги.

– Как вы отреагировали на то, что Овечкин вернулся и сразу же забил гол?

– Я уверен, что Саша осчастливил этим не только свою семью и «Вашингтон», но и всю Россию, потому что каждое утро в нашей стране начинается именно с таких спортивных новостей, если Овечкин забил гол. Особенно приятно, что Александр поднял всем в России настроение именно под Новый год.

Я не буду загадывать, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки – в этом или в следующем сезоне. Хуже всего будет что‑то говорить под руку большому мастеру.

Я просто пожелаю Саше богатырского здоровья, обойтись дальше без травм – и просто получать удовольствие от хоккея, тем более его «Вашингтон» по потерянным очкам лидирует в конференции. А когда ты с радостью делаешь любимое дело, то и голы придут.

С наступающим Новым годом тебя, Саша! – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Овечкин о возвращении: «Когда закончилась 1-я смена, понял, что со мной все в порядке. Нужно поймать ритм и почувствовать шайбу – в игре все происходит быстро»