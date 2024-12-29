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Овечкин о возвращении: «Когда закончилась 1-я смена, понял, что со мной все в порядке. Нужно поймать ритм и почувствовать шайбу – в игре все происходит быстро»

Александр Овечкин прокомментировал возвращение в состав «Вашингтона».

39-летний нападающий принял участие в матче с «Торонто» (5:2) и отметился заброшенной шайбой. Это была первая игра для Овечкина после перелома ноги.

«Мне нужно поймать ритм и почувствовать шайбу. Тренировки – это одно, но в игре все происходит так быстро.

Я пытался понять, как чувствую себя с шайбой, ментально, физически. Когда закончилась первая смена, понял, что все в порядке, я могу играть», – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин на вопрос о том, был ли 869-й гол в НХЛ самым легким: «В этой лиге всегда трудно забивать. Если хотите попробовать, берите коньки и выходите 5 на 6»

Овечкин вернулся после травмы – и сразу забил! До Гретцки – 25 голов!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
психология
logoВашингтон
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