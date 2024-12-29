Александр Овечкин побил очередной рекорд НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Торонто» (5:2) форвард «Вашингтона » забросил шайбу. Этот гол стал для 39-летнего россиянина 40-м в 2024 году.

Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который 14 календарных лет забивал 40 и более голов. Ранее он делил первое место с Бреттом Халлом (13 лет).

В текущем сезоне на счету нападающего 26 (16+10) очков в 19 матчах при полезности «плюс 15».

Овечкин о возвращении: «Когда закончилась 1-я смена, понял, что со мной все в порядке. Нужно поймать ритм и почувствовать шайбу – в игре все происходит быстро»