Мостовой о рекорде Гретцки: «Овечкин максимально приблизится в этом сезоне, а в следующем побьет. Это неизбежно, можно с уверенностью говорить»
39-летний форвард идет на втором месте в истории НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах (869 голов), уступая только Гретцки (894 в 1487 играх).
«Перед началом сезона многие прогнозировали, в том числе и какие‑то компьютеры, что Александр если не в этом сезоне, то в следующем точно побьет рекорд Гретцки.
Начало, конечно, он выдал сумасшедшее, и думаю, что в этом сезоне однозначно Овечкин максимально приблизится к рекорду, а в следующем уже точно побьет. Это неизбежно, и сейчас с уверенностью можно об этом говорить.
Конечно, тот факт, что он сразу после травмы вышел на лед и забросил, говорит о его стремлении как можно скорее побить рекорд Уэйна.
Да и думаю, что врачи «Вашингтона» не выпустили бы его на лед, если бы Александр не восстановился полностью от травмы, – сказал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.
Овечкин вернулся после травмы – и сразу забил! До Гретцки – 25 голов!
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