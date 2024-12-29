Мостовой о рекорде Гретцки: «Овечкин максимально приблизится в этом сезоне, а в следующем побьет. Это неизбежно, можно с уверенностью говорить»

Александр Мостовой оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

39-летний форвард идет на втором месте в истории НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах (869 голов), уступая только Гретцки (894 в 1487 играх).

«Перед началом сезона многие прогнозировали, в том числе и какие‑то компьютеры, что Александр если не в этом сезоне, то в следующем точно побьет рекорд Гретцки.

Начало, конечно, он выдал сумасшедшее, и думаю, что в этом сезоне однозначно Овечкин максимально приблизится к рекорду, а в следующем уже точно побьет. Это неизбежно, и сейчас с уверенностью можно об этом говорить.

Конечно, тот факт, что он сразу после травмы вышел на лед и забросил, говорит о его стремлении как можно скорее побить рекорд Уэйна.

Да и думаю, что врачи «Вашингтона » не выпустили бы его на лед, если бы Александр не восстановился полностью от травмы, – сказал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой .

Овечкин вернулся после травмы – и сразу забил! До Гретцки – 25 голов!