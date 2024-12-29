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Овечкин забил 869-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 25 шайб

Александр Овечкин забросил 869-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона» забил в пустые ворота на 57-й минуте матча с «Торонто» (5:2), сыграв впервые после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (869 в 1445 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.

В 19 играх текущего сезона Овечкин набрал 26 (16+10) очков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
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