Овечкин забил 869-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 25 шайб

Александр Овечкин забросил 869-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » забил в пустые ворота на 57-й минуте матча с «Торонто» (5:2), сыграв впервые после травмы, из-за которой он пропустил более месяца.

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (869 в 1445 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки , на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.

В 19 играх текущего сезона Овечкин набрал 26 (16+10) очков.