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Рендулич о Ротенберге: «Не хочу оценивать его тренерские качества, меня это больше не заботит. Замечательный человек, он был очень приветлив со мной»

Борна Рендулич высказался о работе с Романом Ротенбергом в СКА.

В октябре 2023 года армейцы выменяли форварда, набравшего 15 (9+6) очков в первых 16 матчах регулярного чемпионата. 23 декабря 2024-го СКА отдал его в «Металлург» за Павла Акользина.

– Со стороны ваш обмен из ХК «Сочи» в СКА выглядел достаточно странным. В Сочи вы были лидером команды, набирали очки, делали хет-трики.

– Да, я был абсолютно счастлив в «Сочи». И я также был рад обмену в СКА, поскольку это один из крупнейших клубов в мире. И тебе всегда хочется играть за топ-клубы.

У меня получился достаточно неплохой сезон в Петербурге, мне предложили новый контракт… Да и я сам был настроен дальше играть за СКА. Но, как показала жизнь, в клубе считали иначе.

В моменте это было странно. Но, наверное, у всего есть свои причины. В любом случае, я хорошо провел время в СКА. Не хочу сказать ничего плохого про клуб. Сейчас я смотрю в будущее.

– Как бы вы описали Романа Ротенберга как тренера?

– Это замечательный человек, он во многом мне помог и был очень приветлив в общении со мной. Я очень много с ним разговаривал, но мне бы не хотелось оценивать его тренерские качества.

Не хочу в это лезть. Меня это больше не заботит. Не хочу об этом говорить, – сказал форвард «Металлурга» Борна Рендулич.

Ротенберга уговаривали не брать Рендулича из «Сочи» в 2023-м. Тренер СКА настоял: «Нужен праворукий форвард на большинство» (Алексей Шевченко)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoРоман Ротенберг
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