Ротенберга уговаривали не брать Рендулича из «Сочи» в 2023-м. Тренер СКА настоял: «Нужен праворукий форвард на большинство» (Алексей Шевченко)
Романа Ротенберга уговаривали не брать Борну Рендулича из «Сочи».
В октябре 2023 года армейцы выменяли форварда, набравшего 15 (9+6) очков в первых 16 матчах регулярного чемпионата. 23 декабря 2024-го СКА отдал его в «Металлург» за Павла Акользина.
«Открою тайну. Ротенберга уговаривали не брать Рендулича. Его советники говорили, что он не нужен.
Нет, мне нужен праворукий форвард на большинство, [отвечал главный тренер СКА]», – сказал в эфире «Спорт-Экспресса» журналист Алексей Шевченко.
Роман Ротенберг: «Дональд Дак – не наш кумир. Мы росли на примере Чебурашки. Не нужна нам чужая культура. Международная ситуация пошла на пользу. У нас великая страна»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «СЭ Хоккейный»
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