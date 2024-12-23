СКА обменял Рендулича в «Металлург» на Акользина
СКА обменял Борну Рендулича в «Металлург» на Павла Акользина.
Пресс-служба магнитогорского клуба сообщила об обмене 34-летнего форварда на хорватского нападающего петербуржцев.
32-летний Рендулич в этом сезоне провел 11 матчей в составе СКА, набрав 4 (1+3) очка.
В активе Акользина 8 (5+3) очков в 34 играх в составе «Металлурга».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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