Ротенберг об Анисине: «Из него может вырасти хороший тренер, знакомый с методиками СССР – отец поможет. Вот бы у всех наших игроков были такие быстрые ноги, как у Михаила»
Роман Ротенберг считает, что Михаил Анисин может стать хорошим тренером.
Напомним, 36-летний обладатель Кубка Гагарина является тренером по развитию в команде «СКА-Юниор».
«Из Миши может вырасти очень хороший тренер, знакомый еще с методиками СССР – отец поможет во всех вопросах. Как нас усилит Анисин‑младший? Будем с ним развивать взрывную скорость наших игроков.
Вот бы у всех наших хоккеистов были бы такие же быстрые ноги, как у Михаила Анисина! Вообще он будет воспитывать сильнейших игроков для сборной России. И это только начало.
Сейчас Миша работает с ребятами, которым 9–10 лет. Все только начинается. Докажем делом! – сказал главный тренер СКА.
Анисин о Ротенберге: «Сколько он делает для хоккея в Москве и Петербурге, в России не делает никто, наверное»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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