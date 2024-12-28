Ротенберг об Анисине: «Из него может вырасти хороший тренер, знакомый с методиками СССР – отец поможет. Вот бы у всех наших игроков были такие быстрые ноги, как у Михаила»

Роман Ротенберг считает, что Михаил Анисин может стать хорошим тренером.

Напомним, 36-летний обладатель Кубка Гагарина является тренером по развитию в команде «СКА-Юниор ».

«Из Миши может вырасти очень хороший тренер, знакомый еще с методиками СССР – отец поможет во всех вопросах. Как нас усилит Анисин‑младший? Будем с ним развивать взрывную скорость наших игроков.

Вот бы у всех наших хоккеистов были бы такие же быстрые ноги, как у Михаила Анисина ! Вообще он будет воспитывать сильнейших игроков для сборной России. И это только начало.

Сейчас Миша работает с ребятами, которым 9–10 лет. Все только начинается. Докажем делом! – сказал главный тренер СКА.

Анисин о Ротенберге: «Сколько он делает для хоккея в Москве и Петербурге, в России не делает никто, наверное»