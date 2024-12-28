Роман Ротенберг: «Не буду хвалить Демидова. Похвалишь – он наденет корону»
Роман Ротенберг высказался об игре Ивана Демидова.
В пятницу СКА обыграл «Сочи» (5:4). Демидов забросил шайбу и сделал два ассиста.
– Иван Демидов набрал три очка. Что вы можете сказать о нем?
– С Ваней мы много работаем. Он очень трудолюбивый игрок, и я удивлен, как он работает над собой. По психологии, воспитанию он улучшил многие вещи. Ваня – обучаемый игрок, и требования у него к себе высокие. Все, что я прошу от него, он делает.
По‑хорошему я удивлен, поэтому он заслуженно играет в первом звене. Он убрал многие вещи из детского хоккея, МХЛ.
Демидов может играть лучше. Не буду хвалить его, потому что похвалишь – а после он наденет корону. Сегодня он молодец, как и вся команда, - сказал главный тренер СКА.
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